В Украине началась регистрация участников ВНО-2019: названы даты тестов

В Украине со вторника, 8 января, до 31 января началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО).

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Уточняется, что регистрация проходит на сайте регионального центра оценивания качества образования.

Каждый участник сможет сдать тест по одному предмету: 16 марта – по украинскому языку и литературе, а 23 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

В УЦОКО отметили, что во время пробного ВНО можно будет ознакомиться с процедурой проведения тестирования; выполнить пробный тест; попрактиковаться в заполнении бланков ответов; оценить свой уровень подготовки к прохождению ВНО.

За участие в пробном оценивании надо платить, стоимость определяет региональный центр оценивания качества образования.

Как сообщал "Апостроф", с 2020 года в Украине все выпускники школ будут обязаны сдавать внешнее независимое оценивание по математике.