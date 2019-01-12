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Китай обнародовал панорамные фото обратной стороны Луны

суббота, 12 января 2019, 00:24

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" совершил успешную посадку на обратной стороне Луны.

Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

В сети опубликовали панорамные фотографии поверхности спутника Земли, которые сделал "Чанъэ-4".

Снимки на 360 градусов были сделаны камерой, установленной на верхней части космического зонда. Изображения были переданы на Землю через спутник-ретранслятор "Цюэцяо".

"По состоянию на 08.00 по местному времени (02.00 по киевскому времени) аппарат Чанъэ-4, луноход и спутник-ретранслятор Цюэцяо находились в стабильном состоянии. Камера, установленная на посадочном модуле зонда, завершила панорамную съемку (поверхности Луны)", - говорится в сообщении.

В CNSA отмечают, что на основе полученных данных исследователи провели предварительный анализ рельефа местности, в частности, поверхности Луны вокруг зонда.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео исторического момента - китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые сел на обратной стороне Луны.

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