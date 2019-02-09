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NASA показало впечатляющий последний снимок телескопа "Кеплер"

суббота, 09 февраля 2019, 03:16

NASA опубликовало последний снимок, который был сделан телескопом "Кеплер" перед завершением его научной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба агентства NASA.

На фото, которое было сделано 25 сентября прошлого года, попал участок неба в созвездии Водолея. На финальном этапе своей работы "Кеплер" наблюдал за знаменитой планетной системой TRAPPIST-1 и звездой GJ 9827, вокруг которой вращается планета, пригодная для проведения наблюдений ее атмосферы.

По словам исследователей, наблюдения, которые не удалось завершить "Кеплер", будут проведены с помощью нового "охотника за экзопланетами", телескопа TESS.

Орбитальный телескоп "Кеплер" был запущен в 2009 году. В 2013 году один из двигателей телескопа вышел из строя, в результате чего была потеряна способность к точной ориентации инструмента в пространстве. Однако телескоп продолжат использоваться в рамках миссии К2, нацеленной на наблюдение за звездами в плоскости эклиптики. С помощью телескопа было открыто более 2600 экзопланет.

Как сообщал "Апостроф", космический телескоп Hubble сфотографировал, как спиральная галактику D100 в скоплении Волос Вероники стремительно теряет газ, необходимый для создания новых звезд.

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