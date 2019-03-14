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​В Украине пояснили, кто разгоняет истерию вокруг вакцинаций и в чем ошибаются антипрививочники

четверг, 14 марта 2019, 18:04

За попытками сделать вакцинацию населения непопулярной в Украине стоят российские пользователи.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Все, думаю, замечали, насколько российские тролли любят поживиться на теме вакцинации. Исследователи проанализировали тысячи сообщений в соцсетях вокруг этой темы: большинство из них, как и в случае с вмешательством в американские выборы, были написаны из связанных с Россией аккаунтов. Именно так подрывают общественное доверие к усилиям системы здравоохранения для повышения уровня вакцинации населения в Украине и во всем мире", - сообщил министр.

По его словам, Россия использует критическую эпидемиологическую ситуацию в Украине в качестве аргумента в несостоятельности украинского государства - failed state.

"Это дезинформационная кампания неотъемлемая составляющая гибридной войны России против мира", - добавил он.

"Таким образом, делая прививки, вы также усиливаете иммунную систему онлайн-дискурса и нейтрализуете российский дезинформационный вирус.

"И здоровье улучшаете, и врага ослабляете. Будем здоровы", - резюмировал он.

Как сообщал "Апостроф", с начала 2019 года корью в Украине заболели 285 военнослужащих. Также вспышку кори зафиксировали в Министерстве здравоохранения Украины, там заболели три чиновника.

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