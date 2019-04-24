Китайский луноход показал новые интересные фото обратной стороны Луны

Луноход китайской миссии "Чанъе-4" передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны.

Об этом сообщает Planetary Society со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Отмечается, что луноходы "Чанъе-4" и "Юйту-2" провели на Луне уже четыре местных дня и ночи, а 12 апреля оба аппарата погрузились в режим гибернации, ожидая наступления пятых лунных суток. В то время, как ранее предполагалось, что аппараты "отработают" на темной стороне Луны всего трое местных суток, однако команда миссии выразила уверенность в способности модуля провести на спутнике в два раза большее время.

В Китайском национальном космическом агентстве утверждают, что луноход "Юйту-2" преодолел 179 метров по лунной поверхности. За последние лунные сутки (с 29 марта по 1 апреля) аппарат преодолел 8 метров.

Разработчик миссии "Чанъэ-4" Сунь Чжэчжоу в ходе конференции уведомил прессу, что аппарат начал покрывать малое расстояние по поверхности космического объекта, поскольку попутно ведет расширенный анализ грунта с помощью спектрометра изображений в инфракрасном спектре.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые выдвинули теорию возникновения Луны, согласно которой, спутник Земли сформировался из частей ее пород, после того, как планета столкнулась и "поглотила" другую планету.