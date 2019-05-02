Ученые сделали важное открытие о происхождении воды на Земле

Группа ученых из университета штата Аризона, США, обнаружила доказательства того, что жизненно необходимая вода на Земле появилась благодаря падению астероидов.

Об этом сообщает издание "Hi-News".

Ученые исследовали образцы грунта, доставленные на Землю в 2010 году с астероида Итокава.

Чтобы обнаружить следы молекул воды, ученые использовали довольно сложный, но точный масс-спектральный анализ. Технология заключается в определении отношения массы к заряду ионов, которые образуются при ионизации образцов грунта — проще говоря, это взвешивание находящихся в пробе молекул. Это один из самых точных способов поиска содержащихся в нем веществ и определения их количества.

В пробах грунта был найден минерал под названием пироксен, в кристаллической структуре которого содержится вода. Из этого следует, что астероид Итокава богат водой, что поддерживает теорию о том, что он и ему подобные объекты могут быть главными доставщиками жидкости в развивающиеся планеты. Как отмечается, фактически, более половины воды на Земле может иметь космическое происхождение.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Технологическом университете Наньянга ученые создали специальный компьютер, который способен увидеть 16 возможных вариантов развития событий с помощью анализа поведения мельчайших частиц.