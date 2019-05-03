В Китае создали обезьян с человеческим вариантом гена: фото

В Китае были созданы 11 макак с человеческим вариантом гена microcephalin (MCPH1), отвечающего за развитие мозговых способностей в ходе эволюции.

Об этом сообщило издание "Элементы" со ссылкой на профильные китайские научные ресурсы.

Китайские ученые использовали лентивирусы для внедрения в эмбрионы обезьян человеческого гена, а затем подсаживали эмбрионы суррогатным матерям. В результате удалось получить 8 трансгенных обезьянок первого поколения и три – второго ("зараженными" сперматозоидами).

Развитие трансгенных макак происходило нормально. Наблюдения, проведенные по стандартным методикам, показали, что обычное поведение трансгенных обезьян (циклы сна и бодрствования, подвижность, пищевое поведение и т. д.) ничем не отличается от поведения контрольных макак такого же возраста.

В ходе других исследований стало ясно, что за счет человеческого гена у обезьян улучшилась кратковременная память (тест на выбор фигурок), а в мозгу начали происходить нейронные процессы, характерные для развитого человека. Таким образом, гипотеза о важности "рабочей памяти" для эволюции получила подтверждение.

Целью создания трансгенных приматов в Китае называют "биомедицинские исследования".

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил о том, что наука готова клонировать людей и, в частности, гениальных спортсменов. Он предложил сделать "копию" нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.