В КПИ рассказали о подготовке к выборам ректора

В главном техническом вузе Украины - Киевском политехническом институте, грядут выборы ректора, в свете чего в СМИ запущена кампания по дискредитации института и его руководства.

Об этом говорится в пресс-релизе ВУЗа.

Отмечается, что ни студенты, ни коллектив не пошли на поводу у провокаторов, а независимые проверки ВУЗа не показали правонарушений.

Всеми 138 базовыми подразделениями университета было решено выдвинуть на должность ректора Михаила Згуровского, и министерство образования приняло решение внести его кандидатуру на голосование.

Встреча кандидата с преподавателями, сотрудниками и студентами на расширенном заседании Ученого совета запланирована на 27 мая. На ней будет представлена в частности, программа развития университета, основной посыл которой – строить новое на крепкой, заложенной ранее основе. В планах кандидата названы: усовершенствование модели исследовательского университета, развитие инновационной экосистемы "Sikorsky Challenge", взаимодействие с высокотехнологическим рынком труда Украины и мира, цифровизация общества и внедрение искусственного интеллекта, создание новейших технологий для сферы обороны страны и многое другое.

Проект "Sikorsky Challenge" - это более 70 научных школ университета, которые генерируют идеи и оформляют их в полноценные изобретения, это факультеты и кафедры, готовящие конкурентноспособных специалистов для бизнеса, это свыше 110 компаний из США, Европы и Украины, которые вошли в "Sikorsky Challenge", поскольку нуждаются в подпитке новыми изобретениями и квалифицированным персоналом. В инновационный процесс включено более 20 фондов, которые заинтересованы инвестировать в прорывные стартапы. Это позволило только за последние 10 лет вывести на рынки Украины и других стран мира свыше 150 новых эффективных продуктов и услуг.

Следует отметить, что сейчас КПИ представляет собой большой учебно-научный молодежный центр, с развитой спортивной инфраструктурой, дворцом культуры и искусств, политехническим музеем, четырьмя базами отдыха на Черном и Киевском морях и многое другое.

Кандидат на должность ректора Михаил Згуровский начал активно привлекать меценатов, объединившихся в ассоциацию выпускников КПИ, системный бизнес, а также инициативных студентов, развивающих свои проекты. Он сформулировал главные принципы, которым должен следовать глава КПИ, следующим образом:

"Ректор нашего университета всегда должен помнить, что вышел из КПИ, ему обязан своим становлением, а потому должен работать на его развитие и престиж, поддерживать и защищать своих коллег, уважать честь и достоинство каждого человека независимо от его статуса или должности, не ставить себя над ним, пытаться понимать точку зрения каждого; выражать уважение и почтение старшим, которые являются носителями мудрости и уникального опыта; унаследовать от своих предшественников на посту ректора все лучшие для КПИ подходы; видеть в каждом студенте талантливую личность, а в каждом сотруднике - единомышленника и соратника, быть благодарным за выполненное и уметь прощать ошибки и слабости".