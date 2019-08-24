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Комфортный климат и суперкороткий год: ученые нашли планету, где могут жить гуманоиды

суббота, 24 августа 2019, 01:33
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Ученые обнаружили в списке ближайших звезд красный карлик, который окружен рядом схожих с Землей планет, в том числе одной, на которой может быть жизнь.

Об этом сообщается в статье Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, опубликованной на сайте arXiv.org.

Указанное светило GJ 1061 находится в 12 световых годах от Солнечной системы, то есть примерно в три раза дальше, чем до ближайшей системы Альфа Центавра. Ученые уточнили, что оно показывает низкую активность, и благодаря этому в системе может сохраниться жизнь.

Обнаружен красный карлик был около года назад с помощью 3,6-метрового телескопа работающей в Чили европейской обсерватории ESO. В статье отмечено, что в системе GJ 1061 есть как минимум три планеты массами от 1,4 до 1,8 массы Земли. Год на этих планетах длится от трех до 13 земных суток. Температура воды на местных планетах способствует развитию жизни.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые NASA нашли в данных снятого с исследований космического телескопа Kepler звезду-белый карлик KIC 8145411, которого не может существовать в природе.

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