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​Сколько стоит в Украине собрать ребенка в школу: названы цены

четверг, 29 августа 2019, 17:45
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В 2019 году собрать ребенка в школу обойдется примерно на 50% дороже, чем годом ранее: одеть мальчика можно за 1510 грн, девочку - 1660 грн.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на аналитику OLX.

"Самый дорогой элемент гардероба - обувь, на OLX она стоит 370 грн в среднем. На канцелярию же придется заложить около 500 грн", - сообщает издание.

Стоимость одежды для мальчиков составит в среднем 1510 грн.

"Сюда вошли пара брюк, обуви, две рубашки и спортивный костюм с кроссовками. Дороже всего обойдутся кроссовки, средняя цена на OLX составляет 340 грн в среднем и спортивная форма - 300 грн. Однако можно сэкономить и приобрести спортивную б/у обувь за 200 грн и форму за 150 грн", - говорится в аналитике.

Для девочек школьный гардероб обойдется на 150 грн дороже.

"Комплект из 2-х блузок, юбки, обуви, сарафана, спортивной формы и кроссовок стоит около 1660 грн. В прошлом году родителям девочек это стоило около 1105 грн. Самой дорогой вещью из комплекта стала обувь. Новая обойдется на OLX в 490 грн, а б/у можно найти за 250 грн", - говорится в аналитике.

Средний чек на канцтовары в этом году составляет в среднем 516 грн. В него входят 2 шариковые ручки, 2 обычные карандаши, набор цветных карандашей, дневник, линейка, 10 тетрадей, фломастеры и набор для рисования (акварельные краски и альбом).

Рюкзак обойдется в среднем в 355 грн, сумка для спортивной формы - 80 грн,

Как сообщал “Апостроф”, ранее президент Владимир Зеленский отменил президентский указ о школьной форме от 12 июня 1996 года.

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