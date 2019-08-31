Появилось яркое видео испытаний новой украинской ракеты

В пятницу, 30 августа, прошел второй цикл испытаний третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированной государственным предприятием "КБ Южное".

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Yuzhnoye State Design Office".

Как отмечается, испытания прошли успешно, все пять включений двигателя прошли в штатном порядке, что подтверждает возможность вывода полезных грузов на геостационарную орбиту при помощи ракеты-носителя "Циклон-4".

"Целью этих огневых стендовых испытаний третьей степени РН "Циклон-4" стала проверка работоспособности пневмогидравлической системы подачи топлива в двигатель РД-861К, системы управления вектором тяги и жидкостной реактивной системы, работы непосредственно двигателя РД-861К, в том числе и его пятиразового включения, но уже с другими интервалами работы", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 августа компания SpaceX провела вторые успешные испытания прототипа космического корабля Starhopper в Техасе.