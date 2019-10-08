Меняет все: ученые сделали неожиданное открытие о черной дыре в Млечном пути

Ученые выяснили, что черная дыра в центре Млечного пути пробудилась 3,5 млн лет назад и породила мощный выброс раскаленной плазмы, которая сияет на расстоянии 200 тыс. световых лет.

Об этом сообщает Astrophysical Journal.

"Можно сказать, что мы стали свидетелями пробуждения "спящей красавицы". Это открытие радикально меняет наши представления о природе и поведении Млечного Пути. Мы всегда думали, что наша Галактика относится к числу относительно спокойных и неактивных "жителей" космоса. Теперь у нас есть веские доводы считать, что это абсолютно не так", - объяснила астроном из университета Сиднея Магда Гульельмо.

В центре всех галактик Вселенной есть одна или несколько сверхмассивных черных дыр. В центре Млечного Пути находится черная дыра Sgr A* (Стрелец А* - ред.,). В отличие от других сверхмассивных черных дыр в близлежащих галактиках, которые постоянно притягивают и поглощают материю, Sgr A* находится в своеобразной спячке. Поэтому, она не вырабатывает мощных выбросов плазмы и остается незаметной для фактически всех телескопов.

Из-за это астрономам только остается спорить, как выглядит этот объект, когда он в последний раз пробуждался и как эти эпизоды активности могли влиять на жизнь Галактики и Солнечную систему.

Гульельмо и ее коллеги, наблюдали за двумя крупнейшими спутниками Млечного Пути, Большим и Малым Магеллановыми Облаками и выяснили, что последнее пробуждение Sgr A* произошло всего 3,5 млн лет назад.

Напомним, что Большое и Малое Магеллановы Облака представляют собой карликовые галактики неправильной формы, удаленные от нас примерно на 200 тысяч световых лет.

Как сообщал "Апостроф", в космическом агентстве США создали компьютерную симуляцию, показывающую, как чрезмерная сила притяжения черной дыры искажает свет и деформирует ее изображение.