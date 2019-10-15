В NASA сделали неожиданное заявление о следах жизни на Марсе

Ученый Гилберт Левин заявил, что в 1976 году на Марсе были обнаружены следы жизни.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журнал Scientific American.

Более 40 лет назад исследователям удалось найти "микробное дыхание" в пробах марсианского грунта в рамках программы "Викинг". Так, учеными был обнаружен высокий уровень кислорода.

Левин отметил, что четыре таких результата были получены в ходе изучения проб с двух космических аппаратов, приземлившихся на расстоянии 4000 миль.

Но, по словам ученого, в NASA посчитали, что находка исследователей говорит лишь о наличии в них вещества, имитирующего жизнь.

Он добавил, что после этого эксперимента в NASA ни разу не проводились повторные исследования.

Как сообщал "Апостроф", ученые обнаружили на Марсе минеральные породы, которые свидетельствует о существовании ранее на планете соленых прудов.