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Ученые открыли на Амазонке новое насекомое с уникальным поведением: фото и видео

воскресенье, 20 октября 2019, 04:27
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В Перу около реки Амазонка биологи обнаружили новый вид богомола, поведение которого похоже на поведение осы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интернет-журнал PeerJ.

Новый вид насекомого стал вторым в не так давно открытом роде Vespamantoida. Богомола изучали в 2013 году и назвали Vespamantoida wherleyi. Самца словили в ловушку, а его яркая окраска, осоподобная форма и поведение сразу же привлекли внимание ученых.

Богомол имел яркий красно-оранжевый цвет, а также структуру тела, неустойчивые паттерны локомоции и даже поведение антенн, обычно характерное для большинства видов ос. Этот явный стиль мимикрии, известный как батезианская мимикрия, является стратегией, в которой в основном безвредный организм перенимает внешний вид, а иногда и поведение, организма, который, как известно, представляет большую угрозу для потенциальных хищников.

В мире богомолов мимикрия является фундаментальной стратегией, но подражание осе у взрослых уникальна и ограничена только одним семейством, частью которого теперь является Vespamantoida. Однако до открытия V. wherleyi ученые предполагали, что у богомолов могут существовать такие стратегии мимикрии богомолов, чтобы помочь им в первую очередь скрыться от хищников, а иногда и заманивать добычу.









Заметный внешний вид и поведение V. wherleyi представляют собой новую форму защитной мимикрии, в которой богомол имитирует естественные защитные сигналы опасного организма, чтобы предупредить хищников. Это стратегия, которая является уникальной среди известных насекомых этого семейства.

Как сообщал "Апостроф", палеонтологи нашли кусок янтаря в котором обнаружили древних существ.

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