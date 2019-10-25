RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 октября

19:49
В аэропорту задержан заммэра Днепра: что известно
19:47
Чей Крым? Мисс Украина-2019 разозлила сеть нелепым ответом, видео
19:22
Появились подробности смертельной перестрелки в Харькове
19:00
Модные тренды осени: 10 теплых вещей, без которых не обойтись в ноябре
18:46
13-летняя школьница забеременела от отчима: под Николаевом назревает скандал
18:46
Инновации для обучения: Lenovo поддержала открытие нового образовательного пространства в Киеве
18:27
В Киеве студенты поймали наглого вора-рецидивиста: видео
18:23
Минеры опять устроили панику по всему Киеву: опубликован список целей
18:20
Величайший артист и будущий президент: Канье Уэст удивил сеть эксцентричным интервью
18:08
Маша Ефросинина показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике
17:42
Прокуратура отреагировала на убийство свидетеля по делу Вороненкова
17:16
В Украину идут заморозки и мокрый снег: синоптики назвали дату
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Инновации для обучения: Lenovo поддержала открытие нового образовательного пространства в Киеве

пятница, 25 октября 2019, 18:46
переглянути новину українською

Новости компаний

Компания Lenovo стала техническим партнером инновационного учебного пространства "Освитория Хаб", который был открыт 24 октября.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В пространстве с коворкингом, лекторием и библиотекой будет развиваться Новая украинская школа, где будут обсуждаться вопросы образования. Lenovo оборудовала пространство надежными ноутбуками ThinkPad E595 и планшетами 2-в-1 Lenovo ideapad D330 для проведения мастер-классов.

"Новая украинская школа — одна из самых крутых и правильных реформ, которые начинались. Мне кажется, что задача нашего правительства сделать максимум, чтобы подхватить эстафету в этом длинном марафоне. Нам стоит приложить усилия, чтобы те изменения, которые начались — продолжились. Новое образовательное пространство — один из элементов Новой украинской школы, поэтому "Освитория Хаб" станет именно таким пространством, местом вдохновения для людей, которые в центре изменений — учителей, родителей, учеников, общественных деятелей и предпринимателей", — комментирует Анна Новосад, глава Министерства образования и науки Украины.

"Мы очень рады быть частью большого образовательного проекта и оборудовать пространство хаба электронными помощниками, которые будут вдохновлять на новые свершения. На ноутбуках ThinkPad E595 преподаватели смогут готовить нестандартные материалы для уроков и создавать видео. Планшеты 2-в-1 ideapad D330 помогут как в работе с текстами и таблицами, так и при просмотре профессиональных блогов или мастер-классов. Теперь в Киеве появилось место для создания всего необходимого, чтобы обучение было в радость", — комментирует Николай Антонюк, руководитель направления персональных компьютеров Lenovo в Украине.

Пространство будет работать круглосуточно и примет благотворительные и общественные организации, которые помогают детям со всей страны, предпринимателей и стартапы, создающие программы для учебы. На территории хаба находится сквер, современная библиотека, лекторий, коворкинг, детская комната, уютная кофейня, а также тренинговый центр для учителей.

"Освитория Хаб" — первое в Европе современное креативное пространство для педагогов. Это место силы, куда могут прийти и учителя, и родители. Я убеждена, что инвестиция в образование — стратегическая и самая эффективная для каждого из нас и страны в целом", — комментирует Зоя Литвин, глава общественного союза "Освитория".

Компания Lenovo – мировой лидер в разработке и производстве технологических решений для дома и бизнеса, компания с капитализацией 50 млрд долларов США и представительствами в 180 странах. В 2019 году заняла 212 место списка Fortune Global 500. Lenovo предоставляет продукты и услуги, среди которых смартфоны (Motorola), планшеты, ПК (Legion, ThinkPad, YOGA), и умные решения для дома и офиса.

"Освитория" это неприбыльная общественная организация, основанная в 2013 году, которая создает инновационные школы и программы, помогает учителям учиться и предоставляет доступ к качественному образованию воспитанникам интернатов и детских домов.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: