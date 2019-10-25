Инновации для обучения: Lenovo поддержала открытие нового образовательного пространства в Киеве

Компания Lenovo стала техническим партнером инновационного учебного пространства "Освитория Хаб", который был открыт 24 октября.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В пространстве с коворкингом, лекторием и библиотекой будет развиваться Новая украинская школа, где будут обсуждаться вопросы образования. Lenovo оборудовала пространство надежными ноутбуками ThinkPad E595 и планшетами 2-в-1 Lenovo ideapad D330 для проведения мастер-классов.

"Новая украинская школа — одна из самых крутых и правильных реформ, которые начинались. Мне кажется, что задача нашего правительства сделать максимум, чтобы подхватить эстафету в этом длинном марафоне. Нам стоит приложить усилия, чтобы те изменения, которые начались — продолжились. Новое образовательное пространство — один из элементов Новой украинской школы, поэтому "Освитория Хаб" станет именно таким пространством, местом вдохновения для людей, которые в центре изменений — учителей, родителей, учеников, общественных деятелей и предпринимателей", — комментирует Анна Новосад, глава Министерства образования и науки Украины.

"Мы очень рады быть частью большого образовательного проекта и оборудовать пространство хаба электронными помощниками, которые будут вдохновлять на новые свершения. На ноутбуках ThinkPad E595 преподаватели смогут готовить нестандартные материалы для уроков и создавать видео. Планшеты 2-в-1 ideapad D330 помогут как в работе с текстами и таблицами, так и при просмотре профессиональных блогов или мастер-классов. Теперь в Киеве появилось место для создания всего необходимого, чтобы обучение было в радость", — комментирует Николай Антонюк, руководитель направления персональных компьютеров Lenovo в Украине.

Пространство будет работать круглосуточно и примет благотворительные и общественные организации, которые помогают детям со всей страны, предпринимателей и стартапы, создающие программы для учебы. На территории хаба находится сквер, современная библиотека, лекторий, коворкинг, детская комната, уютная кофейня, а также тренинговый центр для учителей.

"Освитория Хаб" — первое в Европе современное креативное пространство для педагогов. Это место силы, куда могут прийти и учителя, и родители. Я убеждена, что инвестиция в образование — стратегическая и самая эффективная для каждого из нас и страны в целом", — комментирует Зоя Литвин, глава общественного союза "Освитория".

Компания Lenovo – мировой лидер в разработке и производстве технологических решений для дома и бизнеса, компания с капитализацией 50 млрд долларов США и представительствами в 180 странах. В 2019 году заняла 212 место списка Fortune Global 500. Lenovo предоставляет продукты и услуги, среди которых смартфоны (Motorola), планшеты, ПК (Legion, ThinkPad, YOGA), и умные решения для дома и офиса.

"Освитория" это неприбыльная общественная организация, основанная в 2013 году, которая создает инновационные школы и программы, помогает учителям учиться и предоставляет доступ к качественному образованию воспитанникам интернатов и детских домов.