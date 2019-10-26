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Ученые из США научили крыс водить и парковать машины: впечатляющее видео

суббота, 26 октября 2019, 04:10
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Американские психологи из Ричмондского университета США в рамках научного эксперимента обучили крыс водить маленькие машинки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журнал Behavioural Brain Research.

11 животных учились управлять машинками с помощью рычагов по 15 минут несколько раз в неделю. Обучение проходило в небольшом коридоре со стеной, на которую была нанесена шахматная разметка - там крысы должны были припарковаться. Стимулом служило угощение, которое крысы могли съесть в случае успешной поездки.

Результаты исследования показали, что двум крысам удалось освоить управление уже через месяц, а остальным понадобилось больше времени. Кроме того, крысы научились поворачивать и разворачиваться, если угощение находилось позади.

Важным для исследования также было то, что пять крыс содержались в клетках с лесенками, колесом для бега и другими игрушками, а остальные были этого лишены. Крысы из первой группы справлялись с обучением лучше - вероятно, умение управляться с различными предметами благотворно сказалось на их способности к обучению.

Анализы показали, что у успешно прошедших обучение крыс повышен уровень дегидроэпиандростерона и понижен уровень кортикостерона. Как рассказали исследователи, это указывает на повышенную эмоциональную устойчивость.

Как ранее сообщал "Апостроф", исследователи из Кембриджского университета создали искусственный лист, который, возможно, будет производить топливо.

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