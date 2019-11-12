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В NASA презентовали первый электрический самолет: яркое видео

вторник, 12 ноября 2019, 01:05
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В Калифорнии (США) презентовали первый полностью электрический самолет X-57 Maxwell.

Об этом информирует Cnet.

Новинку разработали специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Над проектом работали с 2015 года.

Создали самолет на базе четырехместного корпуса. X-57 Maxwell имеет по семь пропеллеров на каждом крыле. Их питают энергией электромоторы, работающие на литий-ионных батареях.

Как сообщал "Апостроф", самолеты, которые работают на традиционном авиационном топливе, а не на электрической энергии, часто несут угрозу здоровью и жизни пассажиров.

9 ноября в Шарм-эль-Шейх (Египет) при посадке загорелся самолет с украинскими туристами. По предварительным данным, в самолете произошла утечка масла из гидравлической системы, после чего загорелась одна из шин шасси.

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