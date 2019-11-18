Технологии творят чудеса: появилось "фото" мужчины-долгожителя эпохи Средневековья

Ученые воссоздали лицо мужчины, чей скелет нашли во время земляных работ при реконструкции Абердинской художественной галереи в 2015 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Independent.

Лицо средневекового человека, жившего 600 лет назад, было реконструировано из скелета. Останки нашли ученые вместе с 60 другими скелетами во время раскопок в Художественной галерее Абердина.

Эксперты AOC Archeology Group выяснили, что мужчине было больше 46 лет, он был примерно 150-160 см роста и страдал обширным заболеванием зубов и суставов. К слову, в Средние века 46 лет – это был довольно почтенный возраст, до которого доживал не каждый.

Известно, что этот мужчина не был местным жителем Абердина, но, возможно, провел свое детство в таких районах, как северо-западное нагорье или Внешние Гебриды.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые создали звуковую 3D-голограмму, которую можно потрогать.