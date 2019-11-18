RU  UA  EN

понедельник, 18 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 ноября

05:05
Не мог не отомстить за друзей: сеть растрогала история бойца ВСУ с позывным "Каспер"
04:15
Технологии творят чудеса: появилось "фото" мужчины-долгожителя эпохи Средневековья
03:10
Говорил о "выживании": на Донбассе поймали наглого мародера, фото
01:10
Ученые воссоздали внешность женщины-шамана, жившей 7 тыс. лет назад: фото
00:11
13 выпуск "Танців з зірками": кто прошел в суперфинал и сразится за кубок
00:10
Из-за таких гибнут люди: сеть возмутил дикий инцидент с неадекватом в Киеве, видео

17 ноября

23:55
Все залито кровью: в Киеве произошла жестокая резня, фото и видео 18+
23:30
Прошли мыс Меганом: появились новые данные о движении захваченных кораблей в Украину
22:59
Появились фамилия и фото бойца ВСУ, погибшего на Донбассе
22:29
На пропускном пункте в оккупированный Донбасс произошло смертельное ЧП
21:58
Пошли на попятную: в России сделали важное заявление по возврату украинских кораблей
21:25
До десяти мороза и штормовой ветер: синоптик напугала суровым прогнозом на ближайшую неделю
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Технологии творят чудеса: появилось "фото" мужчины-долгожителя эпохи Средневековья

понедельник, 18 ноября 2019, 04:15
переглянути новину українською

Ученые воссоздали лицо мужчины, чей скелет нашли во время земляных работ при реконструкции Абердинской художественной галереи в 2015 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Independent.

Лицо средневекового человека, жившего 600 лет назад, было реконструировано из скелета. Останки нашли ученые вместе с 60 другими скелетами во время раскопок в Художественной галерее Абердина.

Эксперты AOC Archeology Group выяснили, что мужчине было больше 46 лет, он был примерно 150-160 см роста и страдал обширным заболеванием зубов и суставов. К слову, в Средние века 46 лет – это был довольно почтенный возраст, до которого доживал не каждый.

Известно, что этот мужчина не был местным жителем Абердина, но, возможно, провел свое детство в таких районах, как северо-западное нагорье или Внешние Гебриды.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые создали звуковую 3D-голограмму, которую можно потрогать.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: