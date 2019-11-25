Вопреки мнению Зеленского: в СМИ рассказали, как Минобразования усложняет доступ к высшему образованию

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за упрощение процедуры перевода студентов со специальности на специальность, в то же время руководство Министерства образования и науки под руководством Анны Новосад проталкивает проект, который заблокирует возможности для перевода студентов из одного в другой вуз.

Как сообщает Lenta.ua, на Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной" со школьниками пообщались президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что студенты покидают Украину – якобы учиться на Западе проще, интереснее, современней и перспективней. Одним из вопросов, который поднял президент, касался мобильности получения высшего образования в Украине.

"Студенты должны иметь возможность изменять профессию во время получения образования. Иногда мы можем поступить на экономиста, проучиться два года, увидеть, что в Украине их очень много – 7 экономистов на одно свободное место – и после этого человек может изменить профессию по ходу обучения", - отметил Зеленский.

По его словам, задача Минобразования состоит в том, чтобы либерализировать систему. При этом Зеленский намекнул, что в министерстве есть определенная "контра", выступающая против данных идей.

"Сейчас такой мир, что образование должно быть совсем другим. Оно должно быть либеральным: ты можешь выбирать предметы, которые ты хочешь изучать, иногда ты можешь учиться одной профессии, а потом перейти на другую профессию. Мне кажется, что это правильно. Мы сейчас очень спорим с нашим новым министром образования – она готовит новую программу", - сказал Зеленский.

Журналисты издания отмечают, что одной из составляющих этой программы является проект приказа Минобразования "Об утверждении Положения о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, и предоставление им академического отпуска", который полностью противоречит всему сказанному Владимиром Зеленским. Вместо упрощения мобильности студентов предлагается с помощью внутренних документов максимально усложнить и фактически исключить возможность переводов и восстановления студентов в высших учебных заведениях.

"Возьмем пример, который озвучил глава государства: студент, проучившись на экономическом факультете, решил перевестись. Раньше это можно было сделать, сдав академразницу. Однако в Минобразования решили с помощью приказа обязать студентов при возобновлении и переводе с университета в университет проходить с нуля внешнее независимое оценивание (ВНО). Это касается и студентов, которые хотят вернуться в Украину из заграничного вуза: ему тоже нужно сдавать ВНО с нуля, причем во время сессии в его вузе – в начале июня. Стоит напомнить, что тесты ВНО ежегодно меняются вместе с учебными программами. А значит, сдать его будет необычайно сложно. А значит, люди, которые попросту хотят перевестись или поменять направление своего образования, окажутся заложниками ситуации", - говорится в материале.