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Появилось впечатляющее фото ледяного кратера на Марсе

четверг, 26 декабря 2019, 02:20
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В Европейском космическом агентстве (ESA) опубликовали яркий снимок заполненного льдом кратера на Марсе.

Снимок был сделан еще в конце октября с орбитального зонда Trace Gas Orbiter, который вращается вокруг Красной планеты.

Кратер диаметра, попавшего в объектив космического аппарата, семь километров. Он расположен в северных широтах Марса.

Из-за того, что снимок был сделан ранним марсианским утром, солнечный свет отображается в залежах льда в кратере и производит яркое впечатление. Лед покрывает дно этого марсианского кратера, стенки и частично окружающую поверхность.

Как сообщал "Апостроф", ранее новый марсоход NASA успешно прошел тестовые испытания.Mars 2020 прокатился по небольшим рампам вперед-назад, выполнил маневры и продемонстрировал функции автономной навигации.

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