Ученые разгадали тайну ускорения эволюции на Земле

Геологи провели исследования пыли, которая, как оказалось, играет очень важную роль в жизни Земли.

Исследование международной группы ученых опубликовано в журнале Eurek Alert!.

В исследовании найденной в Иране пыли, возраст которой составляет более 300 млн лет, приняли участие геологи из Мьюбурнского колледжа земных и энергетических наук, Университета штата Флорида, Массачусетского технологического института и Хэмптонского университета.

Древнюю пыль ученые обнаружили в карбонатных породах из двух видов известняка, который в настоящее время хранится в обнажениях в горах северного и центрального Ирана.

Хотя железо является не единственным микроэлементом, потенциально переносимым в пыли, считается, что эта древняя пыль содержала вдвое больше биодоступного железа, чем современная пыль, которая оплодотворяет тропические леса Амазонки.

Это удобрение привело к массовому росту морских фотосинтезаторов. Под воздействием богатой железом пыли водоросли и цианобактерии поглощали углекислый газ и выделяли кислород. Исследователи предполагают, что это действие, действующее в течение миллионов лет, изменило атмосферу планеты.

Как сообщал "Апостроф", ученые обнаружили неожиданную находку на 400-летней картине.