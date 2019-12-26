RU  UA  EN

четверг, 26 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 декабря

20:26
Глава НАБУ Сытник понимает, что дело против меня не имеет оснований - Рабинович
19:00
Как не переборщить с макияжем на Новый год: 5 плохих примеров
18:52
Украина готовится закупить мощное оружие у США: всплыли подробности
18:33
Конституционный суд принял неожиданное решение по закону о наказании для нардепов
17:58
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла: фото
17:17
Речь идет о сотнях людей: всплыли новые данные о подготовке обмена пленными
16:40
Назван второй член жюри Нацотбора на Евровидение-2020 - теперь становится интереснее
16:23
Зверобой подала иск против экс-главы ГБР: что происходит
15:46
Суд отпустил на свободу фермера, причастного к расстрелу боевиками 10 военных ВСУ
15:10
Моральное уродство не лечится: близкие Заворотнюк высказались о новых "шедеврах" прессы
14:31
Вера Брежнева ответила на слухи о разводе с Меладзе их новым нежным фото
12:40
Во вселенной "Звездных войн" появился персонаж с именем погибшего в США студента-героя - кто он
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые разгадали тайну ускорения эволюции на Земле

четверг, 26 декабря 2019, 20:11
переглянути новину українською

Геологи провели исследования пыли, которая, как оказалось, играет очень важную роль в жизни Земли.

Исследование международной группы ученых опубликовано в журнале Eurek Alert!.

В исследовании найденной в Иране пыли, возраст которой составляет более 300 млн лет, приняли участие геологи из Мьюбурнского колледжа земных и энергетических наук, Университета штата Флорида, Массачусетского технологического института и Хэмптонского университета.

Древнюю пыль ученые обнаружили в карбонатных породах из двух видов известняка, который в настоящее время хранится в обнажениях в горах северного и центрального Ирана.

Хотя железо является не единственным микроэлементом, потенциально переносимым в пыли, считается, что эта древняя пыль содержала вдвое больше биодоступного железа, чем современная пыль, которая оплодотворяет тропические леса Амазонки.

Это удобрение привело к массовому росту морских фотосинтезаторов. Под воздействием богатой железом пыли водоросли и цианобактерии поглощали углекислый газ и выделяли кислород. Исследователи предполагают, что это действие, действующее в течение миллионов лет, изменило атмосферу планеты.

Как сообщал "Апостроф", ученые обнаружили неожиданную находку на 400-летней картине.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Машинисты вместо юристов: как в Украине возродить рабочие специальности

DUO значит вдвое круче: тестируем новый IQOS 3 DUO

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: