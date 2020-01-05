Ученые выяснили, чем опасны слишком длинный и слишком короткий сон

Люди, которые спят больше 11 часов в сутки или наоборот - меньше 4, в три раза чаще болеют фиброзом легких.

Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Люди, которые спят слишком мало, болеют этой болезнью вдвое чаще. А у любителей поспать до полудня риск заболеть увеличивается в три раза. Ученые установили, что все дело в переменной экспрессии одного из так называемых "часовых генов" - REVERBα. Белок, кодируемый этим геном, косвенно влияет на синтез коллагена мезенхимальных клеток, что способствует образованию рубцов.

Фиброз - это состояние, при котором в легких разрастается соединительную ткань. Наросты мешают органу выполнять свою основную функцию по перекачке воздуха и развивается легочная недостаточность. Это состояние неизлечимо. Ранее медики считали, что фиброз провоцируют воспаления, травмы и инфекции. Но сейчас ученые начали говорить уже о биологических причинах заболевания.

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