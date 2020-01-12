В Японии создали необычного "новорожденного" робота: опубликованы фото и видео

Специалисты японской компании Vstone продемонстрировали робота, который передает эмоции новорожденного ребенка, но при этом не имеет лица.

Об этом сообщает специализированный журнал IEEE Spectrum.

Робот имеет название Hiro-chan и умеет реагировать на проявленные к нему эмоции. Робот может издавать более сотни различных звуков, материалом для которых послужили голоса настоящих младенцев.

Если Hiro-chan оставить одного, он начинает плакать и успокаиваться, если его берут на руки. При объятиях робот начинает смеяться. При этом у него нет лица, поэтому настроение робота можно определить только на слух.





Разработчики из Vstone решили лишить Hiro-chan обычного лица, потому что выразить эмоции на лице робота бывает не так просто: если эмоцию недоработать, то пользователь ее не распознает, а если перестараться — можно достигнуть чрезмерного эффекта.

Стоимость Hiro-chan - 5,5 тысячи иен (чуть больше 1 200 гривен).

По словам разработчиков, робот предназначен, в основном, для пожилых одиноких людей.

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