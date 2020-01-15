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Ученые заявили об удивительной находке, которой 7,5 млрд лет

среда, 15 января 2020, 02:08
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Ученые из США и Швейцарии заявили, что им удалось обнаружить удивительную находку - самый старый материал на Земле, которому около 7,5 млрд лет.

Об этом сообщает ВВС.

По словам исследователей, данный материал попал на Землю из космоса вместе с метеоритом Мерчисон, который упал в Австралии в 1969 году. Ученые взяли частицы метеорита и превратили их в порошок. Пасту растворили в кислоте, чтобы осталась только звездная пыль.

Для установления возраста пыли ученые подсчитали, сколько раз на метеорит влияли космические лучи. Оказалось, что на нем преимущественно частицы, которым от 4,6-4,9 года, но есть и пыль, которой около 7,5 млрд лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее исследователи из трех шведских университетов пришли к выводу, что знаменитый рунический камень из Река, расположенный около озера Веттерн в центральной части Швеции, был воздвигнут викингами в IХ веке как оберег от резкого похолодания в Скандинавии.

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