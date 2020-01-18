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Изгоняли дьявола: в Панаме нашли могилу семьи с телами беременной матери и детей

суббота, 18 января 2020, 01:19
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На северо-западе Панамы нашли могилу, где были похоронены тела семи человек, в том числе и детей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал ВВС.

Такую страшную находку обнаружили в регионе Нгобе-Бугле. Среди погибших там увидели тела беременной женщины и ее пятерых детей.

По мнению местных властей, это стало результатом экзорцизма, который провела религиозная секта. Именно в том районе сейчас проживает коренное население и контролирующий религиозная секта. А могилы нашли в местности в 250 км от города Панама, где территорию контролирует религиозная секта под названием "Новый свет Бога".

Старший прокурор Рафаэль Балоес заявил, что могилу обнаружили после того, как местные жители сообщили властям, что местная секта удерживает несколько семей против их воли.

"Они в этой структуре проводили ритуал. Во время этого ритуала держали против их воли, жестоко с ними обращались. Все эти обряды должны были убить их, если они не покаются в своих грехах", - рассказал Балоес.

Отмечают, что еще 15 человек были освобождены из плена, они были ранены. По подозрению в убийстве задержали десять человек. Началось следствие.

Ожидается, что подозреваемые, среди которых несовершеннолетний человек, появятся в суде 17 или 18 января.

По некоторым данным, одним из арестованных является отец беременной женщины, найденной в могиле.

Как сообщал "Апостроф", в графстве Сомерсет (Великобритания) археологи наткнулись на римский некрополь - десятки захоронений взрослых и детей.

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