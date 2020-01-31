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Ученые нашли останки хищника, жившего сотни миллионов лет назад: фото

пятница, 31 января 2020, 13:05
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В Мамонтовой пещере в штате Кентукки (США) ученые нашли останки одного из древнейших хищников планеты - гигантской акулы.

Об этом сообщает CNN.

Акулы жили на территории Кентукки около 330 миллионов лет. Тогда практически вся местность была покрыта океанами. Когда хищники умерли, их останки попали в осадок, который в конечном итоге стал известняком, где образовалась пещера.

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Всего в пещере были найдены останки 15-20 различных видов акул. Палеонтолог Джон Пол Ходнетт, который работал в пещере несколько недель, нашел окаменелости около 150 акул.

По расчетам ученых, голова древней акулы достигала 80 сантиметров в длину.

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