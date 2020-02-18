Ученые обнаружили возле звезды уникальные радиосигналы: видео и детали важного открытия

Астрономы обнаружили необычное радиоизлучение от спокойной звезды.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журнал Nature Astronomy.

Такое открытие они объяснили тем, что звезда расположена рядом с планетой и взаимодействует с ней. В таком случае движение электронов вдоль линий магнитного поля порождает мощные сияния в радиодиапазоне у полюсов звезды.

Подобный механизм известен в паре планета-спутник в Солнечной системе (Юпитер и Ио), но для пары звезда-экзопланета регистрируется впервые. Открытие может стать основой нового метода исследования внесолнечных планет.

Как правило, обычные звезды не являются сильными источниками радиоволн с частотами ниже 150 мегагерц. Считается, что в случае наблюдения такого вида излучения, оно порождается в неоднородных областях короны на высотах как минимум одного радиуса светила. В частности, низкочастотное излучение Солнца можно использовать для определения структуры короны, выбросов массы и космической погоды.

"Все зарегистрированные случаи заметного радиоизлучения звезд на гигагерцовых частотах связаны с нетепловыми процессами во внешних слоях. Более того, подавляющее большинство этих источников относятся к одному из типов объектов с магнитной активностью, таким как вспыхивающие звезды (AD Льва), светила с быстрым вращением (FK Волос Вероники) или тесные двойные (Алголь). На более низких частотах в сотни мегагерц единственным известным звездным источником радиоизлучения является вспыхивающая UV Кита - прототип соответствующего класса переменных", - пишут авторы исследования.

По их словам, особой данную ситуацию с радиосигналом звезды делает тот факт, что у нее спокойная атмосфера и слабое вращение, то есть она не способна самостоятельно породить столь мощные радиоволны.

Как сообщал "Апостроф", группа исследователей из Канады и Германии сообщила об обнаружении новой черной дыры, которая противоречит общей теории относительности Альберта Эйнштейна и подтверждает предположение об излучении Хокинга.