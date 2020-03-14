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На итальянском острове случайно нашли древний меч: опубликованы фото

суббота, 14 марта 2020, 04:22
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В музее на острове Святого Лазаря (Италия) случайно обнаружили меч, который оказался одним из старейших в мире.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Daily Mail.

Возраст находки составляет более 5 тысяч лет. Все это время меч по ошибке хранился в средневековой коллекции.

Отмечают, что правда открылась благодаря молодой аспирантке, которая увидела меч во время стажировки. Девушка изучала подобные мечи много лет, и ей показалось, что именно этот клинок куда старше, чем указано в маркировке.

В итоге выяснилось, что меч действительно был создан примерно в 3 тысячелетии до нашей эры. Он прибыл в Венецию из Восточной Турции.

"Меч оказался изготовленным из мышьяковой бронзы, сплава, который часто использовался до широкого распространения бронзы", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в центре Львова во время ремонта для открытия нового заведения в одном из подземелий нашли древний меч.

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