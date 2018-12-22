Реал - Аль-Айн: стартовые составы

Стали известны стартовые составы мадридского "Реала" и "Аль-Айн" (ОАЭ) на финальный матч клубного чемпионата мира, который пройдет в Абу-Даби сегодня, 22 декабря.

РЕАЛ - АЛЬ-АЙН: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Льоренте, Кроос, Модрич, Васкес, Бэйл, Бензема

Запасные: Навас, Касилья, Вальехо, Начо, Каземиро, Вальверде, Одриосола, Иско, Регилон, Себальос, Винисиус

"Аль-Айн": Эсса, Ахмед, Сиотани, Ахмед, Эль-Шахат, Файез, Яслам, Думбия, Кайо, Берг, Абдуррахман.

Запасные: Нассер, Абдулрахман, Барман, Бусанда, Диаки, Халфан, Маруф, Мохаммед, Надер, Аламери, Саэд, Салем

Начало матча - в 18:30. Главный арбитр встречи - Джанлука Рокки (Италия)

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале клубного ЧМ "Реал" обыграл "Касиму Антлерс".