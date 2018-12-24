Бывшая звезда "Динамо" влип в семейный скандал: опубликовано фото

Татьяна Алиева, бывшая жена экс-полузащитника киевского "Динамо" Александра Алиева, обвинила футболиста в пьянстве.

Об этом девушка написала в комментариях к посту Алиева в Instagram, в котором он опубликовал снимок с детьми.

По словам Татьяны, Алиев не помогает ей в воспитании детей, а также пьянствует.

Ранее Татьяна писала заявление на футболиста в полицию, обвиняя его в домашнем насилии. В 2016 году дважды против Алиева были возбуждены уголовные дела по факту избиения жены. Дочь Алина и сын Артем после развода остались жить с матерью.

Стоит отметить, что во время выступлений за "Динамо" Алиев неоднократно попадался на нарушениях спортивного режима.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Алиев будет выступать за футзальный клуб "Карбон" из Черкасс.