Роналду спас "Ювентус" от первого поражения в чемпионате Италии: опубликовано видео

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Аталантой".

Туринский клуб во втором тайме, оставшись в меньшинстве на 53-й минуте, уступал со счетом 1:2 и мог потерпеть первое поражение в текущем чемпионате. Спас "Юве" Криштиану Роналду, который на 78-й минуте отправил мяч в сетку головой.

Стоит отметить, что главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри оставил Роналду в запасе, предоставив португальцу возможность отдохнуть. Однако на 65-й минуте португальцу пришлось вступить в игру.

Для "Ювентуса" эта ничья стала второй в текущем чемпионате при шестнадцати победах. Команда, набрав 50 очков, возглавляет таблицу Серии А. "Аталанта" (25 очков) идет девятой.

"Аталанта" - "Ювентус" - 2:2

Голы: Сапата, 24, 56 - Джимсити, 2 (в свои ворот), Роналду, 78

"Аталанта": Бериша, Манчини, Джимсити, Мазьелло (Барроу, 86), Хатебур, Пашалич (Госенс, 67), Фройлер, Кастанье, Гомес, Иличич (Пессина, 77), Сапата

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира (Роналду, 65), Бентанкур, Джан, Дибала, Дуглас Коста (Пьянич, 57), Манджукич

Предупреждения: Сапата, Манчини, Хатебур, Фройлер - Бентанкур, Кьеллини, Манджукич

Удаление: Бентанкур, 53 (вторая желтая карточка)

Как сообщал "Апостроф", ранее Роналду отметился трогательным поступком для детей накануне Рождества.