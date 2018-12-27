"Украинский Месси" отметился блестящим голом в футзале: опубликовано видео

12-летний украинский футболист Алексей Карась, играющий за клуб "Коммунар" из Харькова, отметился классным голом.

В одном из матчей детского чемпионата по футзалу Карась обыграл двух защитников и вратаря, а затем практически с нулевого угла отправил мяч в пустые ворота.

Карась известен своей невероятной техникой, за которую заслужил прозвище "украинский Месси". Ранее его приглашали на просмотр в киевское "Динамо", но сам юный игрок мечтает играть в одном из ведущих европейских чемпионатов. Но проблемой является то, что в европейские академии практически нереально попасть юноше не из стран Евросоюза. Таким образом, еще несколько лет Карасю придется тренироваться и играть в Украине.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футзалист забил эффектный гол через все поле.