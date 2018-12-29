"Ливерпуль" уничтожил "Арсенал" в зрелищном матче чемпионата Англии: видеообзор

В центральном матче 20-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" принимал "Арсенал". Лидер АПЛ одержал разгромуню победу.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Арсенал".

Уже в первом тайме команды забили пять мячей. "Арсенал" довольно быстро вышел вперед, однако в следующие четыре минуты Роберто Фирмино оформил дубль. В середине тайма классную атаку хозяев, которую начал Алиссон, завершил Садио Мане, а уже в компенсированное время Мохамед Салах реализовал пенальти.

Во втором тайме преимущество хозяев увеличил Фирмино, который реализовал еще один пенальти и сделал хет-трик.

Таким образом, "Ливерпуль" по-прежнему не знает поражений в чемпионате Англии. Набрав 54 очка, команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу. "Арсенал", у которого осталось 38 очков, идет пятым.

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:1

Голы: Фирмино, 14, 16, 65 (пенальти) Мане, 32, Салах, 45+2 (пенальти) - Мэйтленд-Найлз, 11

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Клайн, 83), Фабиньо. Вейналдум (Лаллана, 76), Шакири, Салах, Мане (Хендерсон, 62), Фирмино

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Мустафи (Косельни, 46), Сократис, Мэйтленд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашинац (Гендузи, 81), Рэмзи, Ивоби, Обамеянг (Ляказетт, 71)