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Тренер едва смотрит на меня: футболист "Динамо" ярко высказался о своем положении в команде

четверг, 03 января 2019, 13:27

Бразильский полузащитник "Динамо" Витор Буэно заявил, что он недоволен своей ролью запасного игрока в клубе.

Слова Буэно приводит GloboEsporte.

"Я думал, что буду играть чаще. Я перешел в "Динамо" лишь потому, что не играл в "Сантосе". Не знаю, что происходит. Тренер почти не говорил со мной об этом. Я хорошо тренируюсь и полностью здоров. Я не перестаю тренироваться и не сдаюсь. Но тренер едва смотрит на меня", - сказал Буэно.

24-летний Буэно перешел в "Динамо" прошлым летом из "Сантоса" на правах аренды. Соглашение заключено до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за украинский клуб три матча, проведя на поле в общей сложности 82 минуты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Буэно может покинуть "Динамо" зимой.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Динамо, Буэно

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