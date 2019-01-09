Боец ММА получил ужасную травму во время боя: опубликовано жуткое видео

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джонатан Кинг получил ужасный перелом во время боя против соотечественника Криса Уильямса на турнире American Kombat Alliance: Rite of Passage 6. Кинг попытался попытался ударить соперника по ноге (лоу-кик), но вместо этого сломал ногу сам.

Поединок немедленно остановили и бойцу была оказана помощь. У него диагностирован перелом голени и малой берцовой кости. Кинг был доставлен в больницу, где ему была сделана операция.

Данная травма надолго вывела Кинга из строя. Ему придется пропустить несколько месяцев из-за реабилитации.

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