РУС. | УКР.

среда, 9 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 января

10:20
Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира: опубликовано видео
10:12
Журналистка озвучила важные подробности по ДТП с Зайцевой: видеореконструкция трагедии
10:02
Одна пошлость: Волочкова оскандалилась на Мальдивах
09:48
Стало известно о смерти в Житомире ветерана АТО: опубликованы фото
09:45
Вслед за Ани Лорак: муж певицы прилетел в Майами
09:40
Боец ММА получил ужасную травму во время боя: опубликовано жуткое видео
09:40
В Мексике задержали скандального украинского олигарха: журналистки раскрыли интересные детали
09:37
СБУ поймала на взятке жадного подполковника полиции: опубликованы фото
09:30
"Гуманитарный кризис" в США: Трамп выступил с обращением к американцам
09:21
Надя Дорофеева заболела в отпуске
09:17
Во Львове избили дипломата из ЕС из-за неправильной парковки
08:48
Boeing совместно с NASA создают пассажирский лайнер с необычными крыльями: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боец ММА получил ужасную травму во время боя: опубликовано жуткое видео

среда, 09 января 2019, 09:40

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джонатан Кинг получил ужасный перелом во время боя против соотечественника Криса Уильямса на турнире American Kombat Alliance: Rite of Passage 6. Кинг попытался попытался ударить соперника по ноге (лоу-кик), но вместо этого сломал ногу сам.

Поединок немедленно остановили и бойцу была оказана помощь. У него диагностирован перелом голени и малой берцовой кости. Кинг был доставлен в больницу, где ему была сделана операция.

Данная травма надолго вывела Кинга из строя. Ему придется пропустить несколько месяцев из-за реабилитации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Бразилии девушка-боец жестоко наказала вооруженного грабителя.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: