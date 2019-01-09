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В команде Ломаченко назвали возможную дату следующего боя

среда, 09 января 2019, 11:30

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) Боб Арум рассказал, что его подопечный проведет следующий бой в апреле. В нем он поборется за чемпионский титул по версии IBF.

Слова Арума приводит Youtube-канал Milky Way Sports.

"Ломаченко вернется в Лос-Анджелес в апреле. Ребята из телеканала ESPN не любят, когда я сообщаю об этом раньше времени. Они любят сами анонсировать место встречи. Это будет топовая арена Лос-Анджелеса. Он будет драться за титул чемпиона мира по версии IBF", - сказал Арум.

Напомним, что 30-летний Ломаченко - чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

В данный момент чемпионский пояс по версии IBF является вакантным. 2 февраля бой за этот титул проведут россиянин Иса Чаниев и британец Ричард Комми.

Ранее "Апостроф" сообщал, что промоутер Александра Усика назвал имена наиболее вероятных соперников украинца в следующем бою.

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