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Это непостижимо: легендарного спорстмена возмутила нерешительность WADA в отношении России

суббота, 12 января 2019, 12:43

Восьмикратный олимпийский чемпион, биатлонист Уле Эйнар Бьорндален возмутился нерешительностью Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно вопроса получения данных из Московской антидопинговой лаборатории.

Слова Бьорндалена приводит tv2.no.

"У WADA было много возможностей приехать в Россию в целях проверки РУСАДА, но им отказали. Сейчас они снова там, но со времени Сочи-2014 прошли годы. Такая политика выглядит безнадежной, я так считаю. И для меня непостижимо, почему WADA не ведет себя более агрессивно и не применяет более жесткие меры", - сказал Бьорндален.

Напомним, эксперты WADA не смогли в срок получить доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, российская сторона вовремя не выполнила условие восстановления РУСАДА в правах.

14-15 января Комитет по соответствию WADA рассмотрит вопрос выполнения Россией условий восстановления РУСАДА.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что президент МОК сделал странное заявление о допинговом скандале в российском спорте.

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