Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской эстафеты в Оберхофе

13 января в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, пройдет женская эстафета.

Смотрите на "Апострофе" видео онлайн трансляцию женской эстафеты в Оберхофе.

Начало - в 12.45.

Плеер с видеотрансляцией женской эстафеты появится здесь за полчаса до начала гонки.

Лидером в эстафетах на текущем этапе Кубка мира является сборная Италии (60 очков), на втором месте идет Швеция (54), третья позиция у Франции (48). Сборная Украины расположилась на восьмом месте (34).

Ранее "Апостроф" сообщал, что победительницей женского спринта в Оберхофе стала Витоцци.



