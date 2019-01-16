Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций

17 января в немецком Рупольдинге состоится мужская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского спринта в Рупольдинге.

Гонка должна была пройти 16 января, однако из-за непогоды была перенесена на один день.

Начало - в 12.00.

Прямую трансляцию мужского спринта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция спринта пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В текущем сезоне в зачете спринтерских гонок лидирует норвежец Йоханнес Бе (234 очка). На втором месте - россиянин Александр Логинов (196 очков), а на третьем - немец Бенедикт Долль (161 очко).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские биатлонисты с позором завершили эстафету на Кубке мира в Оберхофе.