Звездный боец ММА объявил о завершении карьеры

Один из лучших бойцов мира в полулегком весе в ММА Жозе Альдо заявил, что завершит профессиональную карьеру в этом году.

"Я хочу закончить карьеру в Бразилии. Хочу провести здесь три боя. В феврале я буду драться с Мойкано в Форталезе, в мае хочу попасть на UFC 237, еще один турнир UFC планирует провести в Бразилии во второй половине года.

Титульный бой меня уже не интересует. Но вы можете быть уверены, что любому моему сопернику придется непросто. Я выиграю эти три боя", - сказал он.

Бывший чемпион UFC в полулегком весе добавил, что "хочет завершить карьеру здоровым"

"Сегодня я отдаю свое здоровье, чтобы заработать денег. И я не хочу их потом тратить на свое здоровье. Драться до 40 лет - не главная цель для меня. Я хочу быть рядом с женой и дочкой, путешествовать с ними по миру. Я вижу, как многие бойцы, которые были иконами, дерутся до 40 лет и делают сейчас это плохо. Еще в юности я планировал свою жизнь так, чтобы вовремя остановиться", - завил Альдо.

Жозе Альдо провел в UFC 27 поединков, выиграв 23 из них. Он был чемпионом турнира с 2010 по 2015 годы, пока не проиграл нокаутом Конору Макгрегору.

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