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Ломаченко проведет защиту титулов: назван соперник

суббота, 19 января 2019, 13:00

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинского боксера Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) провести обязательную защиту титула в поединке с британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

Об этом сообщает Boxing Scene.

4 февраля в офисе WBA в Панама-Сити состоятся промоутерские торги между командами Ломаченко и Кроллой.

30-летний Ломаченко в данный момент является чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе. Что касается 32-летнего Кроллы, то он был чемпионом WBA в 2015-2016 годах, но затем дважды проиграл Хорхе Линаресу, которого Ломаченко победил в прошлом году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко 2 февраля проведет бой за пояс IBF с победителем поединка Иса Чаниев - Ричард Комми.

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