Один из лидеров чемпионата Украины подписал известного футболиста, выступавшего в России: фото

Состав одного из лидеров чемпионата Украины "Александрии" пополнил украинский полузащитник Денис Дедечко.

Об этом сообщает официальный сайт александрийцев.

31-летний Дедечко поставил подпись под контрактом, который рассчитан на полтора года. В "Александрии" полузащитник будет выступать под №69.

Отметим, что последним клубом Дедечко был российский "СКА-Хабаровск". В текущем сезоне украинец провел за клуб, который выступает в ФНЛ, 25 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

За "Александрию" Дедечко, на счету которого один матч в футболке сборной Украины, уже выступал в первой половине 2016 года.

Напомним, "Александрия" завершила осеннюю часть сезона на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.

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