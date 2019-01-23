РУС. | УКР.

среда, 23 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 января

18:59
Начните с себя: Ляшко жестко отчитал ПАСЕ за торговлю Украиной
18:58
Динамо - Стяуа: полное видео матча
18:56
В ГФС рассказали, что происходит с возвратом НДС
18:49
Холодно и мокро: украинцев разочаровали прогнозом погоды
18:45
Украина потеряет поддержку кредиторов, вернув ручное регулирование цен и тарифов - эксперт
18:41
​Еще одна европейская авиакомпания запускает рейсы в Украину
18:34
Опубликован список экстренных номеров для застрявших в снежных заносах по всей Украине
18:29
Украине нужно перенимать опыт "азиатских тигров" - Николаенко
18:10
На Донбассе пропал боец ВСУ, боевики уже заявили о его пленении
18:08
СМИ обвинили Усова во влиянии на конкурс по выделению радиочастоты в Кривом Роге
18:03
Очень разные: Тищенко разоткровенничался о браке с молодой женой
17:39
Ирина Шейк вышла в свет в фуражке от украинского бренда
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Один из лидеров чемпионата Украины подписал известного футболиста, выступавшего в России: фото

среда, 23 января 2019, 17:38

Состав одного из лидеров чемпионата Украины "Александрии" пополнил украинский полузащитник Денис Дедечко.

Об этом сообщает официальный сайт александрийцев.

31-летний Дедечко поставил подпись под контрактом, который рассчитан на полтора года. В "Александрии" полузащитник будет выступать под №69.

Отметим, что последним клубом Дедечко был российский "СКА-Хабаровск". В текущем сезоне украинец провел за клуб, который выступает в ФНЛ, 25 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

За "Александрию" Дедечко, на счету которого один матч в футболке сборной Украины, уже выступал в первой половине 2016 года.

Напомним, "Александрия" завершила осеннюю часть сезона на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что защитник "Александрии" перешел в донецкий "Шахтер"

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Севилья - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: