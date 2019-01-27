РУС. | УКР.

воскресенье, 27 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 января

13:35
В сети показали отличившегося "боевого бурята" Путина
13:30
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского масс-старта в Антхольце
13:25
Господи, позор какой-то: в России загнобили своего же спортсмена
13:10
В селе под Киевом с Днем соборности поздравили без Донбасса и Крыма
12:49
Определился победитель мужского Australian Open-2019: опубликовано видео
12:45
На КремльТВ возник очередной скандал из-за "разговора об Украине"
12:41
Прежде чем говорить о Крыме, нужно решить вопрос с Донбассом - Рабинович
12:40
Пугачева летит в космос? В сети скандал из-за бюджетных миллионов на концерт певицы
12:35
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского масс-старта в Антхольце
12:31
День памяти жертв Холокоста: Тимошенко напомнила украинцам о страшном уроке Второй мировой
12:20
Чиновник из Верховной Рады напал на полицейских: в сети рассказали подробности
11:49
На Донбассе прогремел взрыв в жилом доме: подробности и фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского масс-старта в Антхольце

воскресенье, 27 января 2019, 12:35

В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце пройдет гонка с массовым стартом среди мужчин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужского масс-старта.

Начало гонки - в 16.30.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 782 очка. Вторым идет россиянин Александр Логинов (527). На третьем месте француз Мартен Фуркад (511).

Ранее "Апостроф" сообщал, что гонку преследования в Антхольце выиграл Бе.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 1:3 Хроника матча, видео голов

Челси - Тоттенхэм Хотспур - 6:3 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Севилья - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: