Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского масс-старта в Антхольце

В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце пройдет гонка с массовым стартом среди мужчин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужского масс-старта.

Начало гонки - в 16.30.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 782 очка. Вторым идет россиянин Александр Логинов (527). На третьем месте француз Мартен Фуркад (511).

Ранее "Апостроф" сообщал, что гонку преследования в Антхольце выиграл Бе.