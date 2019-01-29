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Итальянский тренер совершил неадекватный поступок: опубликовано видео

вторник, 29 января 2019, 15:20

Главный тренер итальянского клуба "Луккезе" Джанкарло Фаварин ударил тренера команды соперника в матче чемпионата Италии.

Это произошло во время поединка Серии С с "Алессандрией", который завершился вничью со счетом 2:2.

В конце матча между тренерскими штабами команд произошел конфликт. Фаварин ударил головой в лицо ассистента главного тренера "Алессандрии" Гаэтано Манчино, который потом на протяжении длительного времени не мог прийти в себя. По словам Фаварина, со скамейки соперников в его адрес доносились оскорбления, а также плевки.

Позже выяснилось, что Фаварин давал команду одному из своих игроков сломать ноги сопернику.

За свое поведение 60-летний тренер дисквалифицирован до 30 июня 2019 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что владелец британского футбольного клуба случайно опубликовал в Twitter свое интимное фото.

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