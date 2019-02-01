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Украинская теннисистка сотворила громкую сенсацию на турнире в Таиланде

пятница, 01 февраля 2019, 17:24

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA в Таиланде с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В четвертьфинальном матче украинка сенсационно одолела экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании.

Ястремская обыграла соперницу в двух сетах, причем во второй партии разгромила Мугурусу, отдав ей лишь один гейм. Итоговый счет - 7:6 (5), 6:1.

Интересно, что Ястремская во второй раз в карьере сумела обыграть Мугурусу, которая на данный момент занимает пятнадцатое место в рейтинге WTA.

За выход в финал турнира в Таиланде 18-летняя украинка, которая занимает 47-е место в рейтинге WTA, будет бороться с представительницей Польши Магдой Линетт (№88 в мире).

Напомним, как сообщал "Апостроф", в предыдущем круге Ястремская уверенно обыграла китаянку Пэн Шуай.

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