Отправит спать: известный боксер ярко оценил шансы Ломаченко в чемпионском бою

Американский боксер Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО), выступающий во втором легком весе, считает, что у ганца Ричарда Комми (28-2, 25 КО) есть шансы победить украинца Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

Слова Дэвиса приводит EsNews.

"Если Комми поймает Ломаченко так, как это сделал Линарес, он отправит его спать. Но в любом случае, его еще нужно поймать", - сказал Дэвис.

12 мая прошлого года Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса, но в ходе поединка соперник сумел отправить украинца в нокдаун.

Напомним, что Комми несколько дней назад добился победы в поединке с россиянином Исой Чаниевым и стал обладателем чемпионского пояса по версии IBF в легком весе. На этот титул уже давно нацелен Ломаченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко озвучил сенсационный вариант объединения титулов.