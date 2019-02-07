Где смотреть онлайн мужскую эстафету Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019 в канадском Кенморе 8 февраля пройдет мужская эстафета.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция мужской эстафеты в Кенморе.

Начало гонки - в 21.30.

Прямую трансляцию мужской эстафеты можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Отметим, что изначально эстафеты в Кенморе должны были пройти 9 февраля, однако были перенесены на 8 февраля.

В зачете мужских эстафет в Кубке мира 2018-2019 лидирует сборная Норвегии, а Украина располагается на тринадцатом месте.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что российские биатлонисты опозорились перед этапом Кубка мира в Кенморе.