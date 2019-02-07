Известный украинский футболист может перейти в один из лучших чемпионатов мира

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля может сменить второй дивизион чемпионата Испании на первый.

Сейчас украинец играет в составе "Альбасете", за который забил семь голов в 20-ти матчах. На футболиста претендует представитель испанской Примеры "Хетафе".

Клуб элитного дивизиона страны надеется подписать украинца как свободного агента, что возможно ближайшим летом.

Отметим, что соглашение украинца с "Альбасете" заканчивается через полгода, поэтому он уже имеет право проводить переговоры с другими клубами.

Сейчас "Хетафе" занимает пятое место в элитном дивизионе страны.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский нападающий отметился красивым голом в Турции.