Один из лучших футболистов мира продемонстрировал удивительную технику: опубликовано видео

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поразил невероятной точностью ударов во время съемок в рекламном ролике.

Видео форвард выложил в своем Twitter.

Сначала Салах дальним ударом попал мячом точно в отверстие подвешенной покрышки. После этого он поставил на нее банку от напитка, развернулся и принялся набивать мяч. А затем форвард нанес резкий удар с разворота и угодил прямо в банку, не задев покрышку.

26-летний Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года из итальянской "Ромы". Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. На данный момент он провел за английский клуб 85 матчей во всех турнирах, в которых отметился 63 голами, а также отдал 24 результативные передачи. Его контракт с мерсисайдцами действует до лета 2023 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист забил супергол в Кубке Короля.