Украинский футболист вошел в число лучших в Англии

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в число лучших футболистов 26-го тура чемпионата Англии по оценкам компании InStat.

В матче "Манчестер Сити" - "Челси", который завершился со счетом 6:0, Зинченко отметился двумя результативными передачами. Украинец набрал 436 очков и занял четвертое место, уступив лишь партнерам по команде Рахиму Стерлингу (527) и Серхио Агуэро (506), а также форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху (459).

22-летний Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из российской "Уфы" за два миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах за английский клуб, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, Зинченко провел свой лучший матч за "Манчестер Сити".